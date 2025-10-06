https://news.day.az/world/1785879.html В Дагестане «гелик» на скорости 120 км/ч протаранил легковушку - ВИДЕО Водитель Volkswagen Polo нарушил правила, совершив разворот в неположенном месте, а 41-летний водитель немецкой машины на скорости 120 км/ч влетел в него. Как передает Day.Az, инцидент произошел в Дагестане. Кадры опубликованы в Телеграм.
Водитель Volkswagen Polo и его пассажирки, две 18-летние девушки, с травмами попали в больницу Махачкалы.
