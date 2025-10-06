Китай анонсировал запуск подводного компьютерного центра

Китайская компания планирует погрузить центры обработки данных в море недалеко от Шанхая, чтобы решить проблему высокого энергопотребления и перегрева серверов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sciencealert, этот эксперимент может стать одним из первых в мире коммерческих проектов такого рода. Такие центры представляют собой физические серверы, на которых хранится информация для сайтов и приложений по всему миру. С ростом искусственного интеллекта спрос на вычислительные мощности стремительно увеличивается.

Главное преимущество расположения под водой - экономия энергии на охлаждении. Серверы будут охлаждаться естественным образом за счет океанских течений, а не с помощью энергоемких систем воздушного охлаждения, которые используются в обычных дата-центрах.

"Подводные объекты могут экономить около 90 процентов энергии, потребляемой для охлаждения", - пояснил вице-президент компании Highlander, которая разрабатывает шанхайскую капсулу вместе с государственными строительными компаниями.

Издание отмечает, что сейчас на пристани завершается строительство большой желтой капсулы - экспериментального образца подводного центра обработки данных. Проект, запуск которого запланирован на середину октября, будет обслуживать таких клиентов, как China Telecom и государственные компании по разработке искусственного интеллекта. Он станет частью национальной программы по снижению углеродного следа.

Microsoft уже тестировала подобную технологию у берегов Шотландии в 2018 году, но китайский проект может стать одним из первых коммерческих сервисов. Однако эксперты сомневаются в его экологической безопасности и коммерческой жизнеспособности. По словам эксперта Шаолея Рена из Калифорнийского университета (США), подобные проекты пока демонстрируют лишь "технологическую осуществимость". Microsoft так и не запустила коммерческий продукт, хотя и признала свой эксперимент успешным.

Перед массовым внедрением подводных дата-центров нужно решить серьезные технические и экологические проблемы. Самая очевидная - защита оборудования от воды и коррозии. В китайском проекте эту проблему решают с помощью специального защитного покрытия со стеклянными чешуйками на стальной капсуле. Для ремонта серверов предусмотрен лифт, который соединит подводный модуль с надводным сегментом. Почти вся энергия для работы центра будет поступать от ближайших морских ветряных электростанций - более 95%, по словам разработчиков.

Однако остаются и другие сложности. Подключение подводного центра к интернету сложнее, чем традиционных наземных серверов. Исследователи из Университета Флориды (США) и Японии также обнаружили, что подводные дата-центры могут быть уязвимы для атак с помощью звуковых волн. Еще один важный вопрос - влияние на морскую экосистему. Выделяемое серверами тепло может привлекать одни виды морских обитателей и отпугивать другие.

"На данный момент еще не проведено достаточно исследований", - отмечает морской эколог Эндрю Уонт из Университета Халла.

Компания Highlander сообщает, что независимая оценка их тестового проекта 2020 года показала: температура воды оставалась значительно ниже допустимых норм. Однако экологи предупреждают, что с увеличением количества подводных центров будет расти и тепловое загрязнение.