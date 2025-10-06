https://news.day.az/sport/1785981.html Определился бронзовый призер соревнований по човгану III Игр стран СНГ - ФОТО На соревнованиях по човгану в рамках проходящих в Азербайджане III Игр стран СНГ состоялся матч за третье место. На Шекинском городском стадионе встретились команды Кыргызстана и Казахстана. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по итогам соревнования сборная Кыргызстана одержала победу со счетом 2:0 и завоевала бронзовую медаль.
Определился бронзовый призер соревнований по човгану III Игр стран СНГ - ФОТО
На соревнованиях по човгану в рамках проходящих в Азербайджане III Игр стран СНГ состоялся матч за третье место. На Шекинском городском стадионе встретились команды Кыргызстана и Казахстана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по итогам соревнования сборная Кыргызстана одержала победу со счетом 2:0 и завоевала бронзовую медаль.
В финале соревнований по човгану III Игр стран СНГ встретятся сборные Азербайджана и Узбекистана. Решающий матч состоится 7 октября.
