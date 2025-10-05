Европу предупредили о новой геополитической «головной боли»

Партия "Акция недовольных граждан" (ANO) под руководством бывшего премьера и евроскептика Андрея Бабиша, лидирующая на парламентских выборах в Чехии, рискует стать новой "головной болью" для всей Европы.

Как передает Day.Az, такую оценку дает издание Politico.

Это связано с тем, что партия ANO не поддерживает курс Евросоюза, говорится в тексте. Politico напоминает, что Андрей Бабиш выступал против повышения расходов на оборону, что в свою очередь, может привести к изменению внешнеполитического курса Праги, отмечает издание.

"Предварительные результаты выборов, прошедших в субботу, показали, что праворадикальный Андрей Бабиш и его движение ANO одержали убедительную победу на решающих парламентских выборах в Чехии. Результаты голосования грозят превратить Чехию в еще одну головную боль для ЕС", - говорится в тексте.

До этого премьер Чехии Петр Фиала поздравил оппозиционное движение ANO и его лидера Бабиша с победой на парламентских выборах.