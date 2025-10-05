Авария на трассе Баку-Шамахы

На 21-м километре автомобильной дороги Баку - Шамахы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Как передает Day.Az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП), согласно предварительному расследованию, водитель автомобиля Hyundai потерял управление после разрыва одной из шин, в результате чего транспортное средство сбило пешехода, стоявшего на обочине дороги. В результате инцидента гражданин получил травмы различной степени тяжести.

"Стоит отметить, что, несмотря на многочисленные предупреждения, некоторые водители по-прежнему не уделяют должного внимания техническому состоянию своих транспортных средств, особенно состоянию шин. Такой халатный подход в конечном итоге делает аварии неизбежными.

ГУГДП еще раз обращает внимание на то, что чрезмерный износ протектора шин, неправильное давление или другие технические неисправности могут привести к потере управления во время движения и серьезным ДТП. Поэтому поддержание автомобилей в исправном состоянии - это не просто правило, а основная гарантия безопасности дорожного движения", - говорится в информации.