В Индии пассажиры задержанного рейса устроили песни-пляски

В аэропорту Гоа (Индия) пассажиры задержанного рейса устроили песни-пляски в ожидании вылета.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отправление в Сурат отложили на 7 часов из-за плохого самочувствия пилота, о чем клиентам IndiGo сообщил представитель компании. После этого один из путешественников заявил, что торопится домой на праздник Наваратри, где должен исполнить танец гарба. Но раз отправление откладывается, он устроит перформанс прямо в аэропорту.

Сотрудник авиагавани не стал спорить и уговаривать не шуметь. Наоборот, он поддержал пассажира. Так же как и многие присутствующие.

Представляем вашему вниманию данное видео: