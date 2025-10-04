В ТЮЗе ставится новый спектакль

В Азербайджанском государственном театре юного зрителя начались читки и репетиции нового спектакля "Гаджи Гара", подготовленного по пьесе Мирзы Фатали Ахундзаде "Приключения скупого" в сценической редакции Дильсуза Мустафаева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в пресс-службе театра.

Постановка, состоящая из двух действий, создаётся под руководством народной артистки Джаннет Салимовой (главный режиссёр). Режиссёр спектакля - Шовги Гусейнов, художник-постановщик - Эльшан Сарханоглу, композитор - Фирудин Аллахверди, режиссёр-ассистент - Сона Магеррамова. Пластическое решение принадлежит Джейхуну Дадашову.

После образа Гаджи Гары центральным персонажем пьесы является Гейдар бек - обедневший дворянин, который, чтобы раздобыть деньги на свадебные расходы, отправляется вместе с Гаджи Гарой в Тебриз для занятия контрабандной торговлей. Несмотря на тщеславие и гордость, Гейдар бек показан как человек смелый и благородный.

В спектакле заняты: народный артист Ясин Гараев, заслуженные артисты Шовги Гусейнов, Гюляр Набиева, Эльнур Гусейнов, а также актёры Анар Сейфуллаев, Адалет Абдусамед, Рамиль Мамедов, Керем Хадызаде, Рашад Сафаров, Эльшан Гаджибабаев, Натиг Фарзалиев, Шабнам Гусейнова, Хусния Ахмедова, Нурлан Сулейманлы, Халиг Бекиров, Гюльбениз Лятифова, Венера Аббасова, Юсиф Дадашов, Таир Исмаилов, Айдын Дамиров и другие.

