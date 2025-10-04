В Ирландии шторм "Эми" унес жизнь одного человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Guardian, шторм "Эми" обрушился на Ирландию и Великобританию.

Ирландская полиция сообщила об одном погибшем в результате непогоды, подробности произошедшего не приводятся.

Сотни тысяч домовладений на острове остались без электричества. Скорость ветра достигает 148 км/ч.

В Шотландии выпущено предупреждение о погодной опасности. Есть угроза затоплений.