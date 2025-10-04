https://news.day.az/world/1785595.html "Эми" обрушился на Ирландию - ВИДЕО В Ирландии шторм "Эми" унес жизнь одного человека. Как передает Day.Az со ссылкой на The Guardian, шторм "Эми" обрушился на Ирландию и Великобританию. Ирландская полиция сообщила об одном погибшем в результате непогоды, подробности произошедшего не приводятся. Сотни тысяч домовладений на острове остались без электричества.
"Эми" обрушился на Ирландию - ВИДЕО
В Ирландии шторм "Эми" унес жизнь одного человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на The Guardian, шторм "Эми" обрушился на Ирландию и Великобританию.
Ирландская полиция сообщила об одном погибшем в результате непогоды, подробности произошедшего не приводятся.
Сотни тысяч домовладений на острове остались без электричества. Скорость ветра достигает 148 км/ч.
В Шотландии выпущено предупреждение о погодной опасности. Есть угроза затоплений.
