В Германии пенсионер случайно отравил газом более 20 человек

Пенсионер в Германии случайно отравил газом 24 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщает немецкая газета Bild.

"В городе Штадтфельд-Вест в районе Харкер-Штрассе произошла авария. В результате были выделены опасные вещества, которые могут привести к ухудшению здоровья", - приводит слова представителя полиции Себастьяна Алиша издание.

В газете уточнили, что в подвальном помещении частного дома, который принадлежит 79-летнему пенсионеру, произошло возгорание, способствовавшее выбросу в воздух опасного вещества. Эксперты провели анализ газовоздушной среды и выяснили, что речь идет о фосфине.

Бесцветный высокотоксичный газ распространился за пределы домовладения на прилегающие территории. Пострадали 24 человек, некоторым потребовалась срочная госпитализация.