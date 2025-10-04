Пресечена попытка контрабанды полтонны наркотиков из Ирана

В результате мероприятий, проведенных на Каспийском море по обеспечению надежной охраны государственной границы и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, была задержана организованная преступная группа, пытавшаяся переправить особо крупную партию наркотиков с территории Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

Как сообщили Day.Az в Государственной пограничной службе, 27 сентября в ходе взаимодействия подразделений берегового контроля и технических наблюдательных постов Береговой охраны в Каспийском море была обнаружена неизвестная цель.

Для ее задержания корабли, охранявшие государственную границу, начали операцию преследования, а подразделения берегового контроля предприняли незамедлительные меры по перекрытию побережья.

В территориальных водах и прибрежной зоне Азербайджанской Республики в рамках оперативно-боевых мероприятий в соответствии с требованиями Закона "О государственной границе" был произведен предупредительный выстрел, после чего плавсредство было вынуждено причалить к берегу в районе Хачмаза.

При первичном допросе установлено, что задержанными являются граждане Исламской Республики Иран - Тахир Халед Атаджани (1979 г.р.), Садиг Аразгурбан Махтюми (1987 г.р.) и Омид Чалче Гангерме (1989 г.р.).

Осмотр памяти изъятого GPS-устройства марки "Garmin" показал, что нарушители прошли 1074 км с территории Ирана через территориальные воды Туркменистана, чтобы попасть в Азербайджан.

В результате обысков по маршруту движения задержанного плавсредства и на месте происшествия было обнаружено и изъято 509 кг 800 г наркотических средств.

В ходе продолжения операции на месте происшествия в автомобиле марки "Нива" были задержаны четверо граждан Азербайджана в качестве подозреваемых.

По факту продолжаются совместные следственно-оперативные мероприятия с Генеральной прокуратурой.