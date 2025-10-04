Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу «Аль-Арабия» от 4 октября 2020 года

4 октября 2020 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет это интервью:

-Этот конфликт, который раньше был холодной войной, сейчас охватил пламенем Азербайджан и Армению. Истоки этой войны в прошлом, и сейчас слышны звуки артиллерийских снарядов. Нагорный Карабах вновь на повестке дня, война расширяется, выходя за пределы Карабаха и рамки влияния международных сторон. Есть опасения, что она может превратиться в региональную войну. Пути решения конфликта, международное вмешательство станут темой наших обсуждений с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. К прямому эфиру подключается из Баку Президент Ильхам Алиев. Добро пожаловать, господин Президент.

-Благодарю.

-Господин Президент, мы начнем с событий, развивающихся в последние дни, кризиса между Арменией и Азербайджаном. С чего началась эскалация?

-27 сентября Армения атаковала наши военные позиции и гражданских лиц. В результате этой атаки пострадали наши гражданские лица. Среди гражданских лиц были жертвы. По данным на сегодняшнее утро, убиты 22 мирных жителя, 73 ранены. К сожалению, сегодня у нас вновь есть раненые и убитые среди простых сельских жителей. Мы должны были принять ответные меры, и наш ответ был адекватным. Мы начали контрнаступление, в результате которого смогли подавить огневые позиции Армении, расположенные на оккупированных территориях Азербайджана. Мы смогли освободить часть территорий, несколько сел, и сегодня мы освободили город Джебраил, который 27 лет находился под оккупацией Армении. Наша успешная военная операция продолжается. Мы решительно настроены на освобождение наших земель и восстановление своей территориальной целостности.

-Господин Президент, отчетливо видно, что события между Азербайджаном и Арменией выходят из-под контроля, есть ли какие-либо границы расширения этой военной операции?

-Не думаю, что события выходят из-под контроля. Ситуация находится под контролем Азербайджанской армии. В настоящее время мы проводим наступательную операцию, наша цель - освободить свои территории. Я предложил посредникам и обратился к народу Армении, чтобы они привлекли свое правительство к ответственности за оккупацию и остановили оккупацию. Если Армения согласится на это, если начнет освобождать оккупированные территории, которые она почти 30 лет незаконно удерживает под своим контролем, то война остановится. Нам не нужна война. Мы с 1992 года участвуем в процессе переговоров. Можно сказать, что за эти почти 30 лет за столом переговоров было нулевое продвижение. Армения не хотела выполнять резолюции Совета Безопасности ООН, требующие полного, немедленного и безоговорочного вывода войск с наших территорий. Напротив, их военно-политическое руководство пыталось оккупировать новые земли. Они пытались перейти в наступление против Азербайджана, и в июле они фактически перешли в новое военное наступление. Таким образом, мы должны были защитить себя, наших граждан и восстановить признанную всеми странами мира, признанную на международном уровне территориальную целостность Азербайджана.

-Президент Алиев, если Армения не ответит на эту Вашу инициативу, то эскалация будет продолжаться, будут угрозы жизни гражданских лиц, и цена за это будет высокой.

-Армения, не только обстреливая с использованием тяжелой артиллерии села, где живет гражданское население, но и проводя незаконное заселение иностранцев на оккупированных территориях, грубо нарушает Женевскую конвенцию. Мы хотим освобождения наших территорий. Мы очень полагались на посредников, которые имеют мандат на создание возможностей для поиска решения конфликта между двумя странами. Однако вместо того, чтобы демонстрировать конструктивный подход за столом переговоров, Армения в июле перешла в наступление против нас, и мы дали им адекватный ответ. Они направили диверсионную группу, планировавшую террористические акты, и главарь этой диверсионной группы был схвачен. Сейчас он дает показания. В сентябре они подвергли артиллерийскому обстрелу наши села и города. Были полностью разрушены более 500 домов рядовых азербайджанцев, живущих близ зоны конфликта, и им был нанесен ущерб. Поэтому Армения должна прекратить агрессивные действия, они должны взять на себя обязательства по выводу своих войск с наших территорий. Они должны представить нам график вывода своих войск с оккупированных территорий. Их премьер-министр, который сказал, что "Карабах - это Армения", сейчас должен сказать, что "Карабах - это не Армения", и после этого мы, конечно же, будем готовы положить конец этой вражде и восстановить режим прекращения огня.

-Однако, Президент Алиев, посредством "Аль-Арабия" Президент Армении рассказал о переговорах и сказал, что конфликт должен быть разрешен путем переговоров. Что Вы на это ответите?

-Я согласен. Я считаю, что решение должно быть достигнуто путем переговоров. Однако переговоры должны иметь содержание. Слова Армении о том, что "Карабах - это Армения", - это сказал их премьер-министр, - фактически уничтожили принципы решения конфликта. Потому что Минская группа ОБСЕ, странами-сопредседателями которой являются Россия, Соединенные Штаты Америки и Россия, в ходе многолетних переговоров выработала принципы разрешения конфликта, и первым шагом для достижения устойчивого мира в нашем регионе является освобождение оккупированных территорий. Когда премьер-министр Армении, пришедший к власти в результате произошедшего два года назад государственного переворота и "революции", профинансированной Джорджем Соросом, говорит "Карабах - это Армения", то он уничтожает смысл переговоров.

Тогда говорить не о чем. Поэтому находящийся у власти в Армении премьер-министр должен серьезно подумать о своем деструктивном поведении, действиях, приведших к военному столкновению. Мы 28 лет находились в процессе переговоров, и у меня был опыт переговоров с двумя бывшими президентами Армении. Мы работали в относительно приемлемой форме для того, чтобы найти путь решения, мы делали небольшие шаги. Мы вместе с посредниками разработали основные принципы разрешения конфликта. А потом два года назад к власти приходит человек с улицы, который не имеет никакого опыта в политической жизни, который на протяжении всей своей жизни не руководил даже небольшой компанией, не имеет никакого представления о геополитике, международных отношениях, и начинает разрушать свою страну. Сейчас Армения находится в состоянии кризиса. Он арестовывает руководителя основной политической партии. Он начинает уголовное расследование в отношении двух бывших президентов, с которыми я в различные периоды работал над переговорами. Он создает абсолютно деспотический режим и подрывает переговоры. И что должны делать мы? Он выступает с оскорбительными заявлениями против азербайджанцев, он предпринимает провокационные действия и сбивает с толку самих посредников своим, мягко говоря, странным поведением. Он срывает переговорный процесс. Поэтому считаю, что для возвращения к переговорам премьер-министр Армении в первую очередь должен сказать, что "Карабах - это не Армения". Потому что выражение "Карабах - это Армения" - это ложь. Карабах - это Азербайджан. Он должен сказать, нам, хозяевам земли, что остается приверженным разработанным в течение 20 лет принципам, обеспечивающим их возвращение нам. После этой гнусной военной атаки он должен представить нам график вывода войск из наших городов, и тогда мы готовы остановить войну. Иначе мы сделаем это силовым путем, мы восстановим свою территориальную целостность силовым путем и покажем ему его место.

-Президент Алиев, из-за перевода не могла вмешаться. Однако есть три вопроса, связанных с Вашим ответом, которые я хочу прокомментировать. Во-первых, Вы сказали, что Армения находится в состоянии кризиса. Однако мы видим, что армянский народ поддерживает свое руководство и они приветствуют то, как руководство страны их защищает. Второе - для того, чтобы вернуться за стол переговоров, единственным условием является то, что Армения должна сказать, что "Карабах - это не Армения", или есть другие условия или предусловия? Третье, какие страны-посредники были сбиты с толку?

-О странах я уже сказал. Минская группа ОБСЕ. Странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ являются Россия, Соединенные Штаты Америки и Франция. Во время моих контактов с представителями этой группы у нас была возможность обмениваться мнениями, и ни я, ни они не знали, что можно сделать, чтобы вести переговоры вперед. Потому что, как вам известно, были определены принципы переговоров и формат переговоров. Они не были определены Азербайджаном в одностороннем порядке. Они предложены посредниками и приняты двумя странами - Азербайджаном и Арменией. Формат переговоров - это Азербайджан и Армения. Это - конфликт между двумя странами. Премьер-министр Армении сказал, что этот формат неприемлем и Азербайджан должен вести переговоры с так называемой "Нагорно-Карабахской республикой", которую не признает ни одна страна мира, включая саму Армению. Это было сделано умышленно, чтобы сорвать переговоры. Потому что он знал, что ни мы, ни посредники не примем это. Посредники - Россия, Соединенные Штаты Америки и Франция - отвергли это. Потом он сказал, что "Карабах - это Армения". Никто из его предшественников раньше такого не говорил. Никто из них. Потому что это означает конец переговоров. Потому что суть переговоров - вернуть территорию Азербайджана мирным путем, путем переговоров, а затем обеспечить нормальное сосуществование азербайджанской и армянской общин в Нагорном Карабахе. Потому что до войны, до того, как Армения оккупировала наши территории, 25 процентов населения Нагорного Карабаха составляли азербайджанцы. Но сегодня наряду с Нагорным Карабахом под оккупацией находятся 7 районов вокруг Нагорного Карабаха, где жили более 700 тысяч азербайджанцев и где никогда не было армянского населения. Все они изгнаны, их дома полностью разрушены, все наши исторические памятники, в том числе наши мечети разрушены армянскими варварами. И теперь, когда мы приближались к продвижению, в правительстве Армении происходят изменения, к власти приходят новые люди, новая команда, не имеющие никакой связи с политикой, делают такие деструктивные заявления и шаги, начинают против нас военную агрессию. Что мы должны были сделать? Мы должны были защищать себя. Мы сделали именно это и будем делать до тех пор, пока не будет восстановлена наша территориальная целостность.

-Президент Алиев, Россия и Франция выдвигают против Вас обвинения, связанные с наемниками из Сирии, перебрасываемыми через Турцию. Что Вы на это ответите?

-Мы это полностью отвергаем. В течение последних десяти дней, на прошлой неделе Президент Франции дважды звонил мне. Я сказал ему: предъявите доказательства. Нет никаких доказательств якобы нахождения на нашей территории сирийских боевиков. Я спросил его, когда он мне позвонил 27 сентября, и с того времени по сегодняшний день у меня нет никаких доказательств. Если есть такие доказательства, то почему они их не представили? Позвонив мне несколько дней назад, он вновь поднял этот вопрос, сказал, что у них есть разведданные. Я сказал, чтобы они поделились этими разведданными с нами. Неправильно обвинять страну, не представляя никаких доказательств и улик, и сегодня я не получил от Франции никаких доказательств, связанных с этими неприемлемыми обвинениями. На азербайджанской земле нет иностранных боевиков, и я сказал Президенту Франции, что наша армия состоит из почти 100 тысяч человек. То, что мы сейчас делаем в зоне боевых действий, показывается в интернете. Любой может увидеть, как наши современные дроны уничтожают армянские танки и систему противовоздушной обороны. Наша армия освобождает одно село за другим. На наших землях, которые долгие годы находились под оккупацией, поднимается наш флаг. Таким образом, эти обвинения абсолютно необоснованны.

Другой вопрос, о котором я могу вам сказать, состоит в том, что армяне распространили еще одну фейковую новость о том, что турецкий F-16 сбил принадлежащий Армении самолет Су-25. Это фейковая новость. Она была представлена иностранным медиа. Политики, европейские политики стали использовать эту фейкувую новость, а теперь, когда было доказано, что такого не было, никто даже не извинился. Я требую извинений от тех, кто нас обвинял. Я требую от них быть ответственными, следить за своими словами. Мы не та страна, которая будет терпеть обвинения. Мы не та страна, которая будет терпеть оскорбления. Если мы начнем говорить то, что мы думаем, то в этих странах будет большой переполох. Они должны отстать от Азербайджана, отстать от региона. Мы здесь на своей земле. Наши земли оккупированы. Если Франция хочет самоопределения для Нагорного Карабаха, то пусть отдаст им город Марсель, почти половина жителей которого составляют армяне, позволит им провозгласить Нагорно-Карабахскую республику и предоставит независимость. Пусть предоставят независимость Корсике, баскам. Почему они требуют от нас предоставления независимости Нагорному Карабаху? Какое они имеют право требовать этого от нас? Они должны прекратить выдвигать такие обвинения. Должны прекратить нападать на Азербайджан, подрывать наш авторитет. Если мы начнем говорить о наемниках и террористах, то, думаю, те, кто нас обвиняет, сами окажутся в неловком положении. Прежде чем нас обвинять, пусть посмотрят в зеркало.

-Некоторые считают, что если этот кризис разрастется, то ваши земли превратятся в арену войны, и это будет не в вашу пользу. Это в некотором роде похоже на войну марионеток на вашей земле. Не боитесь, что это будет борьбой между регионами?

-Нет. Нет войны марионеток. Азербайджан - это независимая страна. Наша независимость признана всей международной общественностью. Азербайджан обладает очень сильными позициями на международной арене. Я приведу вам всего два примера, связанных с нашими достижениями. Несколько лет назад Азербайджан при поддержке 155 стран был избран в Совет Безопасности ООН. Это произошло благодаря нашей независимой политике и тому, что наша страна является очень ответственным членом международного сообщества. В прошлом году мы провели в Баку саммит Движения неприсоединения с участием 120 стран, и Азербайджан принял председательство в Движении неприсоединения. Этот почетный пост был доверен Азербайджану единогласным решением 120 стран. Разве может марионеточная страна получить такую поддержку? Марионеточные страны жалкие. Никто их не уважает. Никто не обращает на них внимания. Сегодня в мире считаются с Азербайджаном. Сегодня без участия Азербайджана в регионе не может быть реализован ни один политический, экономический, энергетический, транспортный проект, и те, кто называет нас марионетками, сами марионетки. Пусть они посмотрят в зеркало. Они привыкли смотреть на страны сверху вниз. Мы не в таком положении. Мы защищаем свое достоинство, мы защищаем свою независимость. Ни одна страна в мире не имеет права вмешиваться в наши дела, и они должны понимать это. Восстановление территориальной целостности служит интересам Азербайджана. Более миллиона граждан Азербайджана ждут возвращения на родные земли, и мы как правительство обеспечим это. Мы вернем людей на их родину, мы восстановим наши города, мы восстановим наши села. Мы поднимем на всех освобожденных от оккупации землях азербайджанский флаг.

-Президент Алиев, Европа говорит, что кризис между Вашей страной и Арменией не имеет военного решения. Что бы Вы ответили на эту позицию Европы?

-Я часто слышу, что конфликт не имеет военного решения. Во-первых, я с этим не согласен. Во-вторых, хорошо, если нет военного решения, то дайте нам не военный путь решения, дайте нам дипломатическое решение. Выполняйте резолюции Совета Безопасности ООН. Они приняты высшей международной структурой мира, и эти резолюции требуют безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий. Мы с 1992 года ведем переговоры, и было ли какое-либо дипломатическое решение за эти 28 лет? Представили ли посредники или другие международные организации нам политическое решение? Нет. Они заморозили этот конфликт. Но он не является замороженным. Сколько мы должны ждать? Еще 30 лет? Сколько армяне будут продолжать сидеть на наших землях и не будут позволять нашим гражданам возвращаться в свои дома? Если международная общественность не может обеспечить выполнение международных резолюций, то Азербайджан сделает это сам. И это происходит. Я еще раз говорю всем сторонам, желающим помочь решению конфликта, а также руководству Армении: пока не поздно, сейчас положите конец оккупации. Заявите, что вы принимаете принципы урегулирования, что принимаете территориальную целостность Азербайджана, что представите нам график выхода со всех оккупированных территорий. И премьер-министр Армении, заявивший на территории Азербайджана, что "Карабах - это Армения", должен извиниться и сказать: "Карабах - это не Армения", тогда мы остановимся.

-Президент Алиев, в заключение после того, что Вы сказали в адрес Армении, есть ли у Вас что еще сказать армянскому народу и всем официальным лицам в Армении посредством нашего новостного канала?

-Знаете, несколько дней назад я навестил азербайджанских солдат, раненых в результате атаки Армении и, беседуя с ними, обратился к армянскому народу. Я понял, что для них мои слова не являются чем-то обычным. Это, возможно, было единственным, чего они не хотели бы услышать. Потому что армяне чуть не убили их. Сидя перед ними, выражая признательность им и их родителям, которые вырастили для нас таких героев, я сказал, что обращаюсь также и к армянскому народу. Привлеките к ответственности свое правительство за содеянное им, не посылайте своих детей в Азербайджан, не посылайте своих детей на оккупированные территории. Сегодня 90 процентов так называемой "армии Нагорного Карабаха" составляют граждане Армении. Положите конец этой оккупации. Покиньте территории Азербайджана. Живите на своей земле, и тогда у нас будет мир. Мы постараемся восстановить прежние нормальные отношения азербайджанского и армянского народов. Мы постараемся. Это будет нелегко. Однако мы постараемся быть соседями, жить рядом. Это, как говорится, мои слова армянскому народу. Правительству Армении мне нечего сказать. Я уже сказал, что они должны сделать. Если они хотят прекращения огня, то, я уже сказал, пусть извинятся перед нами, пусть дадут нам график выхода, и мы остановим это и будем вести переговоры. Не просто слова, это не будет работать, а график того, когда какие территории они будут освобождать - в первый день, во второй день, в третий день. Премьер-министр Армении, плясавший на священной земле Шуши со своей бандой и оскорбивший чувства азербайджанцев словами "Карабах - это Армения", должен извиниться и сказать: "Карабах - это не Армения". Вот мои слова.

-Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Благодарим Вас за то, что присоединились к нам из Баку.

-Благодарю.