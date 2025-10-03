На Сарсангском водохранилище проведут ремонтно-восстановительные работы

В Сарсангском водохранилище будут проведены ремонтно-восстановительные работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Управление строящихся объектов при Азербайджанском государственном агентстве водных ресурсов уже приступило к соответствующим подготовительным мероприятиям.

В настоящее время определяется компания, которая займется проведением ремонтно-восстановительных работ в водохранилище.

Стоимость этих работ прогнозируется на уровне 19,722 миллиона манатов.

Сарсангское водохранилище расположено на одной из самых полноводных рек Азербайджана - Тертерчае. Его общий объем составляет 560 миллионов кубометров, что делает его крупнейшим водным резервуаром Карабахского экономического района. Высота плотины - 125 метров, длина - 555 метров, ширина - 10,2 метра.

Через Сарсангское водохранилище осуществляется орошение более 96 тысяч гектаров земель в Бардинском, Тертерском, Агдамском, Агджабединском, Евлахском и Геранбойском районах. В теле плотины построена гидроэлектростанция общей мощностью 50 мегаватт.