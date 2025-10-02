Названа дата подключения Билясуварской СЭС к сети

Билясуварская солнечная электростанция (СЭС) будет покрывать 4-5% потребности Азербайджана в электроэнергии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, командированный в Билясуварский район, об этом заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев на церемонии установки первой панели на Билясуварской СЭС.

По его словам, первая подача электроэнергии со станции начнется в первой половине следующего года.

"В конце следующего года вырабатываемая на станции энергия будет полностью интегрирована в энергосеть страны", - отметил он.

Он подчеркнул, что эта СЭС окажет положительное влияние как на экономическую, так и на социальную сферу Билясуварского района. Он также подчеркнул, что СЭС будет иметь большое значение в обеспечении занятости населения.

Глава агентства также отметил, что использование солнечной энергии позволит эффективнее расходовать газовые ресурсы Азербайджана.