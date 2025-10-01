Билеты на выездные матчи сборной Азербайджана поступили в продажу

В продажу поступили билеты на выездные матчи сборной Азербайджана против Франции и Украины в отборочном раунде ЧМ-2026.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, информацию об этом распространила АФФА.

Фанаты могут приобрести билеты онлайн на iTicket.az.

Цена билетов в секторах 101 и 102, зарезервированных для азербайджанских болельщиков на матче против Франции, составляет 44 AZN. На матче против Украины цена билетов в секторе J, также зарезервированном для болельщиков команды-гостя, составляет 45 AZN.

Напомним, что матч Франция - Азербайджан состоится 10 октября на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и начнется в 20:45 по местному времени (22:45 по бакинскому времени). Игра Украина - Азербайджан пройдет 13 октября на стадионе "Краковия" в Кракове, Польша, также в 20:45 по местному времени (22:45 по бакинскому времени).