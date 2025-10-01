Boeing произведет 14 противобункерных бомб по заказу США

Пентагон выделит $123 млн на замену 14 противобункерных бомб, которые были впервые израсходованы США при атаке на иранские ядерные объекты. Об это пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Контракт получит компания Boeing, которая является первоначальным производителем этих бомб, говорится в сообщении.

Массивный боеприпас Penetrator, использованный в ходе июньской операции "Полуночный молот" в поддержку Израиля, весит более 13,6 т и является крупнейшим в мире высокоточным оружием. По данным ВВС США, он способен поражать подземные объекты на глубине 60 метров.