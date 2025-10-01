https://news.day.az/world/1784797.html

Мощное наводнение парализовало Ибицу и Сицилию - ВИДЕО

Мощное наводнение парализовало также Ибицу и Сицилию. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Оба острова пострадали от сильных дождей. Люди спасаются от потопа на верхних этажах, а на улице уже начали образовываться настоящие водопады.