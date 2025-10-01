Малую АЭС могут построить на побережье Каспия

Еще одна АЭС может появиться на западе Казахстана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Казинформ", об этом заявил председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

По его словам, речь идет о побережье Каспийского моря.

"Пока еще площадка не определена конкретно, рассматривается как потенциальное место для размещения атомной станции с реакторами малой и средней мощности. То есть, соответствующее исследование будет произведено в ближайшее время по поводу возможности строительства атомной станции, исходя из всех базовых установок МАГАТЭ: сейсмика, безопасность, наличие водоема, достаточного количества воды, мы этот вопрос изучаем, но да, планы изучить западный Казахстан для строительства атомной станции есть у Агентства, и мы понимаем, что эта площадка перспективная",- сказал Саткалиев.

Ранее он сообщил о том, что сразу две АЭС планируют построить в Алматинской области.