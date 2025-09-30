https://news.day.az/politics/1784549.html Мы очень ценим стратегическое партнерство между нашими странами - Серджо Маттарелла Мы очень ценим стратегическое партнерство между Италией и Азербайджаном. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Италии Серджо Маттарелла на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым в расширенном составе. "Эти отношения продолжают развиваться и охватывают многие сферы.
"Эти отношения продолжают развиваться и охватывают многие сферы. Они имеют большое значение и для будущего", - сказал Президент Италии.
