Будущее безопасности: за региональными союзами, а не за Совбезом ООН

Реальных вариантов, которые поддержали бы все пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, попросту нет. Максимум возможны небольшие изменения по периферии, но не коренная реформа. То, что эти государства смогут договориться о реформе Совбеза, маловероятно.

Об этом сказал в беседе с Day.Az старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований (Foreign Policy Research Institute, США) Николас Гвоздев.

"Например, США никогда не согласятся изменить систему вето так, чтобы блокировать резолюцию могли только два постоянных члена. Ведь были случаи, когда 14 членов Совета голосовали "за", а только Вашингтон накладывал вето. Россия и Китай тоже не готовы отказаться от своих прав или делиться ими. Все на словах "за" расширение Совбеза, но у каждой из пяти держав есть возражения против конкретных претендентов из G20", - сказал Гвоздев.

По мнению нашего собеседника, ООН все больше возвращается к модели времен Холодной войны. Она остается площадкой для дебатов и контактов между блоками, а также механизмом финансирования отдельных направлений, вроде помощи беженцам или здравоохранению. Но реальной политической динамики от нее ждать не стоит, так как организация снова окажется в тупике, как это уже было в XX веке, считает американский эксперт.

"Кардинальные изменения маловероятны. Но у стран Глобального Юга есть другой путь - действовать через собственные региональные союзы. Устав ООН прямо допускает, что региональные организации могут брать на себя вопросы мира и безопасности, если Совбез заблокирован. Поэтому будущее - за укреплением Лиги арабских государств, Африканского союза, АСЕАН и подобных объединений", - сказал Николас Гвоздев.

Ляман Назарова