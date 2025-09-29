Стало известно, где будет похоронен Джабир Иманов

Стало известно, что заслуженный артист Азербайджана Джабир Иманов будет похоронен на кладбище "Гурд гапысы" в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, прощальная церемония пройдет в Джума-мечети.

Как мы сообщали ранее, сегодня ушел из жизни Заслуженный артист Джабир Иманов. Сегодня он перенес инфаркт в спортзале, расположенном на улице Узеира Гаджибейли в Сабаильском районе столицы. Несмотря на прибытие бригады скорой помощи на место происшествия, 49-летнего актера спасти не удалось.