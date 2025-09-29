https://news.day.az/society/1784250.html Стало известно, где будет похоронен Джабир Иманов Стало известно, что заслуженный артист Азербайджана Джабир Иманов будет похоронен на кладбище "Гурд гапысы" в Баку. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, прощальная церемония пройдет в Джума-мечети. Как мы сообщали ранее, сегодня ушел из жизни Заслуженный артист Джабир Иманов.
Стало известно, где будет похоронен Джабир Иманов
Стало известно, что заслуженный артист Азербайджана Джабир Иманов будет похоронен на кладбище "Гурд гапысы" в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, прощальная церемония пройдет в Джума-мечети.
Как мы сообщали ранее, сегодня ушел из жизни Заслуженный артист Джабир Иманов. Сегодня он перенес инфаркт в спортзале, расположенном на улице Узеира Гаджибейли в Сабаильском районе столицы. Несмотря на прибытие бригады скорой помощи на место происшествия, 49-летнего актера спасти не удалось.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре