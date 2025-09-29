Обсуждены решения в области "зеленой" энергии в Карабахе

Состоялось очередное, 10-е заседание рабочей группы по координации и мониторингу в связи с применением "зеленых" технологий и требований энергоэффективности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az, председатель рабочей группы, министр энергетики Парвиз Шахбазов рассказал о масштабных работах по восстановлению и строительству, проводимых на освобожденных территориях в соответствии с поручениями Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Было отмечено, что в разрабатываемых новых стратегических документах, направленных на обеспечение социально-экономического развития страны и устойчивости "Большого возвращения", предусмотрено продвижение "зеленых" технологий, повышение энергоэффективности и расширение использования возобновляемых источников энергии как важнейшие направления.

Была представлена информация об исполнении решений, принятых на предыдущем заседании рабочей группы, заслушаны отчеты о проделанной работе по созданию зоны "зеленой" энергии. Рассмотрены результаты мониторингов, проведенных в городах Шуша, Кяльбаджар и Джебраил, в селах Шюкюрбейли и Хоровлу Джебраильского района, а также на гидроэлектростанциях в Лачине и Кяльбаджаре.

Сообщалось о шагах, предпринятых для подключения к сети солнечных панелей на крышах 334 частных жилых домов села Хоровлу, а также о просветительских мероприятиях, охватывающих практические рекомендации по использованию возобновляемых источников энергии для населения городов Шуша и Лачин, села Забух. Были представлены сведения о мерах, реализованных для обеспечения высокой энергоэффективности зданий, статистика по установленным на территории светодиодным осветительным столбам, гибридным солнечным осветительным установкам, электрозарядным станциям, эксплуатируемым электробусам и солнечным панелям в общественных зданиях.

Приняты решения о применении экологически прогрессивных решений на освобожденных территориях, расширении возможностей энергосбережения, реализации пилотных проектов, испытании современных технологий, а также совершенствовании механизмов мониторинга и учета.

В заседании, помимо госструктур-членов рабочей группы, приняли участие представители специальных представительств Президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях, Службы восстановления, строительства и управления, а также Управления Государственного заповедника города Шуша и ОАО "Азеристиликтеджхизат".