Крупнейшая авиакомпания Германии уволит тысячи человек

Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa сократит четыре тысячи административных сотрудников до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уволить тысячи человек компания рассчитывает благодаря автоматизации и внедрению цифровых технологий. Таким образом Lufthansa рассчитывает увеличить прибыльность и оптимизировать бизнес-стратегию, а также расширить парк авиалайнеров и укрепить сотрудничество с немецкой бюджетной авиакомпанией Eurowings и грузовыми авиаперевозчиками.

В настоящее время в авиакомпании работают почти 103 тысячи сотрудников. Путем сокращений Lufthansa планирует увеличить скорректированный свободный поток средств до 2,5 миллиарда евро в год.