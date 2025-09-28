Азербайджан еще раз подтвердил статус спортивной державы

Автор: Лейла Таривердиева

Этим воскресным вечером в древней Гяндже был праздник - на новоотстроенном городском стадионе состоялось открытие III Игр Содружества Независимых Государств. В церемонии приняли участие Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Азербайджан умеет удивлять. Вспомним невероятные церемонии открытия Европейских игр, Игр исламской солидарности. Мы до сих пор пересматриваем их и не перестаем восхищаться. Церемония открытия Игр СНГ тоже прошла слаженно, красиво и увлекательно. Языком музыки, танца и национальной символики зрителям была рассказана история Азербайджана, перед зрителями промелькнули основные ее вехи. Если приплюсовать великолепный фейерверк и шоу дронов, зрелище действительно стало незабываемым.

Гянджа впервые стала столицей крупного международного мероприятия, и гянджинцы ждали этого дня с большим волнением. Так же, как и жители Шеки, Габалы, Гейгеля, Евлаха, Мингячевира и Ханкенди. Каждый из городов примет соревнования по различным видам спорта в рамках Игр. Ко дню открытия уже были завоеваны первые медали, в тои числе и азербайджанскими спортсменами. Основные состязания еще впереди.

Принимать международные спортивные соревнования - это очень ответственная задача, и Гянджа усиленно готовилась к ее выполнению не один месяц. Решение провести Игры не в столице, а в регионах, было очень правильным. Можно увидеть, как преобразились города, в которых пройдут состязания. Многие из них впервые оказались в эпицентре события международного масштаба. И то движение, что развернулось вокруг подготовки и проведения Игр, несомненно, скажется на развитии этих городов и регионов в целом.

Можно только приветствовать разнообразие географии нынешних Игр СНГ. Это первый подобный шаг, и в будущем, думается, эта практика будет применяться при проведении в Азербайджане и других международных мероприятий. Турниры завершаются, а стадионы, спортивные комплексы и другие прекрасные возможности для развития спорта в регионах остаются. Все те объекты, что были построены или реконструированы в преддверии Игр СНГ, рассчитаны не на показуху перед гостями республики. В конечном итоге все это остается народу, чтобы жителям регионов, прежде всего, молодежи, было где провести досуг, заняться спортом, укрепить здоровье. Часто именно в стенах региональных спортивных секций начинают проваляться таланты и рождаются будущие чемпионы. Развитие спорта в регионах является одним из основных пунктов политики Президента Ильхама Алиева, направленной на превращение Азербайджана в спортивную державу.

Напомним, что в накануне открытия Игр глава государства совершил поездку в Евлах и Гянджу.

27 сентября Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского Олимпийского спортивного комплекса. В Евлахе будут проходить соревнования по боксу. В этот же день глава государства посетил Гянджу и принял участие в открытии после реконструкции городского стадиона Гянджи. Все, кто наблюдал за открытием Игр, могли убедиться в достоинствах стадиона второго города республики. Помимо прочих нововведений, здесь было построено здание футбольной академии и тренировочные футбольные площадки. Арена, построенная по стандартам УЕФА 4-й категории, оснащена современными системами освещения, акустики, вещания, интернета, безопасности.

Стадион был построен в 60-х годах прошлого века и за прошедшие годы не подвергался капитальной реконструкции. В 2023 году стадион был закрыт на ремонт. Был подготовлен проект, и год назад начались работы. 28 сентября участников и гостей Игр СНГ приняла современная, обеспеченная всей необходимой инфраструктурой и техническими возможностями спортивная арена.

Отметим, что в Гяндже по распоряжению Президента Ильхама Алиева был построен Дворец спорта, являющийся уникальным в своем роде спортивным сооружением в стране. В нем созданы условия для соревнований по всем видам спорта. Посетив строящийся объект в январе 2022 года, Президент Ильхам Алиев отметил, что "в Азербайджане нет такого большого дворца спорта, даже в Баку. Хотя в Баку много дворцов спорта, но там нет такого, чтобы все основные виды спорта были сконцентрированы в одном месте".

Хотелось бы обратить внимание на еще одно важное нововведение в Гяндже (хоть и не касающееся спорта) в преддверии Игр СНГ. В городе, наконец, заработали современные автобусы. Общественный транспорт это один из показателей, отличающих большой город от районного центра. В последние годы благодаря реализации инициированных главой государства госпрограмм по развитию регионов, активизировалась урбанизация. Времена, когда во всех смыслах большим городом можно было назвать только Баку, давно прошли, и Гянджа сегодня превращается во вторую столицу Азербайджана со всей соответствующей инфраструктурой, в том числе транспортной и спортивной.

Каждый международный спортивный турнир становится очередной возможностью продемонстрировать возможности Азербайджана как развивающейся спортивной державы. Нельзя не отметить, что за последние десятилетия спорт в Азербайджане пережил заметную трансформацию. Сюда входят масштабные инвестиции в инфраструктуру, проведение крупных международных мероприятий, открытие в регионах спортивных олимпийских комплексов, пропаганда спорта в регионах. Мы в данном случае говорим не о столице с ее великолепными аренами, с ее грандиозным Бакинским олимпийским стадионом. Государство поставило задачу формирования массового спорта и здорового образа жизни среди молодежи по всей стране.

Как отмечал на церемонии, посвященной спортивным итогам 2024 года, Президент Ильхам Алиев, в настоящее время в регионах функционируют 44 олимпийских спортивных комплекса, строительство таких комплексов планируется и впредь. "У нас самая современная спортивная инфраструктура в различных регионах, в том числе в Карабахском регионе, городе Баку. Около 10 лет назад мы провели в Баку престижные Европейские игры. После этого мы провели Игры исламской солидарности, а в прошлом месяце на бакинском Олимпийском стадионе и вокруг него была проведена международная климатическая конференция COP29. То есть и здесь большую роль сыграл спортивный объект, который мы в свое время построили, - Олимпийский стадион... Конечно, все, что потребуется для развития спорта в следующем и последующие годы, будет сделано. Потому что политика Азербайджанского государства в этом направлении очень открытая, однозначная и проводится на протяжении многих лет", - сказал Президент Ильхам Алиев, добавив, что фактор спорта имеет очень большое значение, особенно в воспитании молодого поколения и привитии ему патриотических чувств.

Эта политика главы государства уже превратила Азербайджан в региональный центр проведения крупных спортивных турниров, что сказалось на росте международного имиджа нашей страны. Азербайджан, как говорил ранее глава государства, это спортивная страна, что отмечают и руководители международного олимпийского движения. Благодаря проводимой в последние годы государственной политике в этом направлении сегодня Азербайджан известен в мире, как спортивная держава. Страна демонстрирует не только серьезные спортивные достижения, но и способность достойно принимать самые масштабные международные встречи. Не случайно в мире все чаще доверяют Азербайджану проведение самых ответственных и рейтинговых мероприятий.

Все начинается с малого, успехи страны начинаются с успехов ее граждан. В Азербайджане созданы все условия для достижений в спорте. В том числе в регионах. Эта политика дала результаты, которые выражаются в росте числа медалей на международных турнирах. Когда в другой стране в честь победителя звучит государственный гимн Азербайджана, это победа не только самого атлета, но и всей страны.

Массовость спорта - это очень важный показатель и признак развития страны. В развитых странах занятия спортом носят массовый характер, и Азербайджан также избрал этот путь. Проведение международных спортивных мероприятий играет важную роль в продвижении этой политики.

III Игры Содружества Независимых Государств начались впечатляюще. Праздник спорта продолжается.