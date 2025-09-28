В Гяндже проходит церемония открытия III Игр стран СНГ - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
На Гянджинском стадионе проходит церемония открытия III Игр стран СНГ, сообщает в воскресенье Day.Az.
Флаг Азербайджана на церемонии несли каратист Асиман Гурбанлы и тхэквондистка Земфира Гасанзаде.
Напомним, что турнир стартовал 26 сентября. В соревнованиях участвуют 1624 спортсмена и 2337 представителей из 13 стран. Азербайджан представлен 340 спортсменами, Россия - 262, Узбекистан - 254, Беларусь - 240, Казахстан - 147, Таджикистан - 144, Кыргызстан - 126, Туркменистан - 48, Турция - 38, Куба - 11, Кувейт - 6, Оман - 4. Пакистан представлен 4 спортсменами.
III Игры стран СНГ продлятся до 8 октября и завершатся на городском стадионе Гянджи.
Новость обновляется
