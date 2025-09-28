https://news.day.az/society/1783927.html

На открытии III Игр стран СНГ показали композицию, посвященную Отечественной войне - ФОТО - ВИДЕО

Как сообщалось ранее, 28 сентября в Гяндже состоялась торжественная церемония открытия III Игр стран СНГ. На церемонии была представлена композиция, посвященная 44-дневной Отечественной войне, передает Day.Az. После в небо были выпущены белые голуби, символизирующие стремление к миру. Представляем вниманию читателей эти кадры: