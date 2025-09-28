На открытии III Игр стран СНГ показали композицию, посвященную Отечественной войне

Как сообщалось ранее, 28 сентября в Гяндже состоялась торжественная церемония открытия III Игр стран СНГ.

На церемонии была представлена композиция, посвященная 44-дневной Отечественной войне, передает Day.Az.

После в небо были выпущены белые голуби, символизирующие стремление к миру.

Представляем вниманию читателей эти кадры: