Автор: Лейла Таривердиева

В Баку завершились очередные гонки Формулы 1. Гран-при Азербайджана проводится с 2016 года, и мы уже как-то привыкли, что азербайджанская столица на определенный период времени превращается в центр притяжения для любителей этого элитарного вида спорта. Поначалу жителям столицы было сложновато пристраиваться к вводимым на этот период ограничениям, но скоро это перестало быть проблемой - подстроились и граждане, и организаторы. Зато ощущение праздника, ощущение чего-то необыкновенного и интересного, происходящего в нашем городе, осталось.

В минувшие выходные, несмотря на плохую погоду и изменение маршрутов автобусов, в столице царило приподнятое настроение. Местная молодежь и туристы, не попавшие на трибуны, искали места повыше, чтобы хоть одним глазком взглянуть на знаменитую гонку. Благо рельеф Баку дает для этого достаточно возможностей. Но прежнего ажиотажа уже не было. Привыкли. Формула 1, которая будет с нами еще пять лет, стала обыденным событием в календаре Азербайджана. Впрочем, как и любое другое мероприятие, насколько бы масштабным оно ни было.

Новая рабочая неделя началась уже в обычной обстановке. Дороги открылись, транспорт пошел по привычным маршрутам. Однако бушевавшие три дня страсти не угасают в соцсетях и в разговорах. Люди продолжают обсуждать интересные моменты гонок, великолепное исполнение государственного гимна, удачи и неудачи пилотов, ставших героями гран-при бакинских кошек. Было реально много интересного, что еще долго будет возвращаться в обсуждения.

Думается, на сегодня вопрос "зачем?" полностью утратил всякий смысл. Когда-то шли дискуссии о том, нужно ли проводить в Азербайджане Формулу и другие подобные мероприятия. Помнится, когда стало известно, что "Евровидение" в 2012 году пройдет в Баку, находились недовольные, мол, зачем нам это надо, к чему эти траты. Тогда Азербайджан впервые оказался в роли хозяина подобного мероприятия и прошел этот экзамен на отлично. Для мира это стало знакомством с Азербайджаном, а для Азербайджана - проверкой на прочность. Мы смогли впервые серьезно ощутить, что это такое - оказаться в центре событий подобного масштаба. Это было здорово. Это давало ощущение праздника и даже ощущение некой силы, точнее, способности рушить стереотипы.

Потом было много всего. Много событий, которые сделали Азербайджан желанным претендентом на проведение того или иного мероприятия мирового масштаба. Каждое из них становилось для страны и ее народа еще одной возможностью показать себя. Наблюдательные не могут не согласиться с тем, как изменилось поведение и отношение иностранных гостей к Баку и нашему народу с 2012 года. Оно менялось год от года. Ушли беспочвенные страхи и высокомерие, разрушились стереотипы. А месяц назад, покидая Баку, один из организаторов крупного мирового турнира программистов сказал на прощание: "Не меняйтесь. Оставайтесь такими, какие вы есть, не дайте миру вас испортить". Он говорил об открытости, гостеприимстве, готовности к восприятию всего нового и искренности азербайджанского народа. О качествах, которые, конечно, встречаются повсюду, но не везде они заключены в менталитете народа и настольно повсеместны.

Об этом же говорили гости климатической конференции СОР29. Некоторые потом признавались, что не хотели ехать в Баку под влиянием стереотипов и пропаганды. Многие беспокоились о своей безопасности, не верили в готовность Азербайджана и азербайджанского общества принять подобную глобальную встречу. Однако, прибыв в Баку, они увидели спокойное, уверенное в себе общество увлеченных и стремящихся к прогрессу людей. Общество единое, несмотря на многообразие, и не озлобленное. Вопрос безопасности отпал сразу. И не только потому, что организаторы держали вопрос под контролем, а потому что азербайджанское общество не содержало никакой угрозы. Абсолютно никакой. Только внимательность, искренние улыбки и готовность помочь.

Баку вошел в число городов мира, утвердивших свой авторитет в качестве площадки, способной принять самую масштабную встречу и самый крупный турнир. И сделать это не абы как, а четко и достойно. Все это, конечно же, не произошло само собой. Утверждение на мировой политической и спортивной арене авторитета Азербайджана и превращение его в страну, которой мы можем гордиться, - это результат очень большого труда и очень выверенных шагов официального Баку. Президент Ильхам Алиев, принимая решения о проведении того же Гран-при Азербайджана, видел перспективу и просчитывал выгоды. Само собой, гонки несут финансовую выгоду. Но не в меньшей мере важны и имиджевые приобретения. Они даже более ценны, когда речь идет о небольшом государстве, не так давно начавшем утверждаться на мировой арене. События, подобные Формуле, это лучшая презентация. Президент Азербайджана разработал дорожную карту узнавания страны, и она дала прекрасные результаты. Как всегда, попадания азербайджанского лидера в цель были очень точными.

Как ранее отмечал Президент Ильхам Алиев, гонки Формулы 1 с каждым годом играют все большую роль в популяризации Азербайджана в мире. Уже после первых гонок в Баку в страну начался приток туристов.

Нынешние гости, приехавшие поболеть за своих любимцев на Гран-при Азербайджана, разъезжаются с самыми лучшими впечатлениями и с желанием вернуться в страну еще раз. В интервью журналистам они признаются, что такой четкой организации и такого гостеприимства со стороны людей они не встречали нигде. А гонки Формулы, заметим, проводятся в почти двадцати городах мира.

Следует подчеркнуть: то, что видят иностранные гости, это не красочная декорация. Баку действительно не может не впечатлять, особенно тех, кто приезжает на гонку уже не в первый раз. Они видят, как меняется и расцветает город. Безопасность, которой славится Азербайджан, - это не видимость, созданная для иностранцев, а норма. Безопасность нужна не только туристам, но и собственным гражданам, и политика Президента нацелена, прежде всего, на них. В Азербайджане и в Баку в частности обеспечена реальная общественная безопасность. И что отличает нашу страну от многих других - обеспечена она не благодаря наличию постов полиции на каждом углу, а, главным образом, благодаря самой атмосфере в азербайджанском обществе. Чему, в свою очередь, способствует общественно-политическая и социальная ситуация, созданная в стране благодаря политике Президента. Когда государство думает о своем народе, когда есть взаимное доверие между властью и обществом, когда поддерживаются ценности человеколюбия, атмосфера будет комфортной. И для своих, и для чужих. Азербайджан не самая богатая страна, но у него есть бесценное богатство - внутренняя стабильность, чем не могут похвастать многие развитые страны. Для нас каждое международное событие на нашей площадке становится праздником, в то время как для многих других проведение подобных мероприятий превращается в проблему. Достаточно вспомнить летние Олимпийские игры в Париже.

Впереди еще много интересного. В будущем году в Баку пройдет масштабный Всемирный градостроительный форум и ряд других мероприятий. В июне Азербайджан ждет грандиозное экологическое событие - Всемирный день окружающей среды. В 2026 году наша страна примет Всемирный саммит спорта, Чемпионат мира по борьбе U-17 и даже Чемпионат Европы и Кубок мира по лыжному альпинизму! Гран-при Формулы-1 - это само собой.

Без излишнего пафоса стоит сказать: Президент Азербайджана выбрал правильную стратегию открытия страны миру. Она работает.