Атмосфера азарта на Формуле-1 в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня в Баку завершилась основная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы-1".
Победителем Гран-при стал нидерландский пилот команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен.
Гонку он начал с первой позиции, показав лучший результат в квалификации. Вторым финишировал испанец Карлос Сайнс (Williams), третьим - новозеландец Лиам Лоусон (Racing Bulls).
Гран-при Азербайджана Формулы-1, прошедший в Баку, запомнился интересными моментами.
Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет фоторепортаж с гонки.
