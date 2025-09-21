Атмосфера азарта на Формуле-1 в Баку

Сегодня в Баку завершилась основная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Победителем Гран-при стал нидерландский пилот команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен.

Гонку он начал с первой позиции, показав лучший результат в квалификации. Вторым финишировал испанец Карлос Сайнс (Williams), третьим - новозеландец Лиам Лоусон (Racing Bulls).

Гран-при Азербайджана Формулы-1, прошедший в Баку, запомнился интересными моментами.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет фоторепортаж с гонки.