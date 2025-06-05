Азербайджан примет эстафету проведения Всемирного дня окружающей среды - 2026

Сегодня в Республике Корея проходит Всемирный день окружающей среды, организованный Программой ООН по окружающей среде (UNEP).

Как сообщает в четверг Day.Az, в рамках торжественных мероприятий состоится передача эстафеты следующей принимающей стороне - Азербайджану, который станет страной-хозяйкой этого глобального мероприятия в 2026 году.

Отметим, что Всемирный день окружающей среды (5 июня) - это важнейший международный день, посвященный защите окружающей среды. Мероприятия в рамках Дня, проводимые ежегодно начиная с 1973 года под руководством Программы ООН по окружающей среде, стали крупнейшей глобальной экологической платформой, в рамках которой миллионы людей со всего мира принимают участие в деле защиты планеты.