На Солнце произошла самая крупная за 3 месяца вспышка

На Солнце произошла самая крупная за три месяца вспышка.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые причисляют импульсную вспышку к классу M6.4. Ее зафиксировали на восточном краю Солнца 28 сентября около полудня.

"Событие является крупнейшим с 19 июня текущего года. Все всплески активности, наблюдавшиеся после этой даты, проходили на более низком уровне", - отметили специалисты.

Эксперты считают, что вспышка произошла на фоне растущей активности Солнца, которая началась с вечера пятницы. "Сегодня с утра активность снизилась, что даже создало впечатление, что запасы энергии на звезде исчерпываются, однако новый взрыв, заметно превысивший по силе предыдущие, поставил эту оценку под сомнение", - пояснили ученые.