На Солнце произошла самая крупная за 3 месяца вспышка - ФОТО
На Солнце произошла самая крупная за три месяца вспышка.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ученые причисляют импульсную вспышку к классу M6.4. Ее зафиксировали на восточном краю Солнца 28 сентября около полудня.
"Событие является крупнейшим с 19 июня текущего года. Все всплески активности, наблюдавшиеся после этой даты, проходили на более низком уровне", - отметили специалисты.
Эксперты считают, что вспышка произошла на фоне растущей активности Солнца, которая началась с вечера пятницы. "Сегодня с утра активность снизилась, что даже создало впечатление, что запасы энергии на звезде исчерпываются, однако новый взрыв, заметно превысивший по силе предыдущие, поставил эту оценку под сомнение", - пояснили ученые.
