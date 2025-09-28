В Гяндже состоится торжественное открытие III Игр стран СНГ
Сегодня в Гяндже пройдет торжественная церемония открытия III Игр стран СНГ.
Как сообщает Day.Az, мероприятие начнется в 19:00 на городском стадионе.
Флаг Азербайджана на церемонии понесут каратист Асиман Гурбанлы и тхэквондистка Земфира Гасанзаде.
Напомним, что турнир стартовал 26 сентября. В соревнованиях участвуют 1624 спортсмена и 2337 представителей из 13 стран. Азербайджан представлен 340 спортсменами, Россия - 262, Узбекистан - 254, Беларусь - 240, Казахстан - 147, Таджикистан - 144, Кыргызстан - 126, Туркменистан - 48, Турция - 38, Куба - 11, Кувейт - 6, Оман - 4. Пакистан представлен 4 спортсменами.
III Игры стран СНГ продлятся до 8 октября и завершатся на городском стадионе Гянджи.
