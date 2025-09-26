Всемирно известная турецкая флейтистка представила азербайджанскую классику

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках XVII Международного музыкального фестиваля, посвящённого 140-летию великого композитора Узеира Гаджибейли, состоялся яркий концерт классической музыки, сообщает Day.Az.

Под искусным руководством приглашённого дирижёра из Турции Хакана Шенсоя, Государственный симфонический оркестр имени Ниязи представил зрителям насыщенную и многогранную программу. Особым украшением вечера стало выступление флейтистки из Турции с мировым именем, победительницы международных конкурсов и обладательница множества наград Шефики Кутлуэр, чьё мастерство и выразительность завоевали сердца слушателей.

В центре внимания музыкального мероприятия стал концерт Арифа Меликова для флейты, арфы и литавр, исполненный в сопровождении оркестра, где флейта Шефики зазвучала особенно проникновенно и выразительно. Эта композиция, сочетающая элегантность и страсть, стала настоящей жемчужиной музыкального вечера.

Программа была дополнена произведениями классиков азербайджанской и мировой музыки: звучали волнующие "Аразбары" Узеира Гаджибейли, энергичные танцы Гара Гараева, а также уникальное произведение турецкого композитора Кенана Дурула "Зулюль" в оригинальной обработке Огузхана Балджы. Оркестр также исполнил Симфонию для струнного оркестра (опус 110) Дмитрия Шостаковича - величественное и драматичное произведение, которое погрузило слушателей в глубокие эмоции.

Апофеозом концерта стало исполнение на бис солисткой произведения "Мечты Комде" из балета Арифа Меликова "Легенда о двух сердцах". Это изящное и лирическое произведение вызвало бурные овации и неподдельный восторг публики.

Концерт, наполненный талантливым исполнением, живой энергетикой и культурным наследием, был встречен слушателями с большой любовью и бурными аплодисментами, став ещё одним ярким событием в культурной жизни Азербайджана.

Фото - Кямран Багиров

Отметим, что в этом году распоряжением Президента Ильхама Алиева отмечается 140-летие со дня рождения великого композитора Узеира Гаджибейли многочисленными мероприятиями. Этот юбилей также отмечается в рамках XVII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, который проходит с 18 по 28 сентября при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры в более 10 городах и регионах Азербайджана, а также в Узбекистане, Австрии, Германии, Турции и т.д.