https://news.day.az/world/1783605.html В Финляндии прогнозируют сокращение военного присутствия США в Европе США могут сократить присутствие своих военных в Европе в пользу Индо-Тихоокеанского региона. Об этом президент Финляндии Александер Стубб заявил изданию Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Думаю, акцент немного сместится на Индо-Тихоокеанский регион, и это можно понять.
В Финляндии прогнозируют сокращение военного присутствия США в Европе
США могут сократить присутствие своих военных в Европе в пользу Индо-Тихоокеанского региона. Об этом президент Финляндии Александер Стубб заявил изданию Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Думаю, акцент немного сместится на Индо-Тихоокеанский регион, и это можно понять. <...> Наверное, число [военных США в Европе] сократится, но мы не знаем, на сколько", - сказал он.
Стубб добавил, что европейские страны надеются, что США оставят на континенте "ключевое оборудование", включая радары.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре