https://news.day.az/world/1783583.html Сочи затопило - ВИДЕО Село Нижняя Шиловка в Адлерском районе Сочи затопило из-за ливней. Видео поделился Telegram-канал "ЧП Сочи", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Известно, что в районе остановки "Обезьяний питомник" затопило проезжую часть, автомобили оказались в воде.
Сочи затопило - ВИДЕО
Село Нижняя Шиловка в Адлерском районе Сочи затопило из-за ливней. Видео поделился Telegram-канал "ЧП Сочи", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Известно, что в районе остановки "Обезьяний питомник" затопило проезжую часть, автомобили оказались в воде. По словам очевидцев, водитель автобуса, проезжая по участку, предупреждал других водителей и просил разворачиваться. На опубликованных кадрах вода течет по дорогам, превращая их в реки.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре