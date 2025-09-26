Село Нижняя Шиловка в Адлерском районе Сочи затопило из-за ливней. Видео поделился Telegram-канал "ЧП Сочи", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что в районе остановки "Обезьяний питомник" затопило проезжую часть, автомобили оказались в воде. По словам очевидцев, водитель автобуса, проезжая по участку, предупреждал других водителей и просил разворачиваться. На опубликованных кадрах вода течет по дорогам, превращая их в реки.