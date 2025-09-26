В Албании депутаты устроили хаос после назначения первого в истории ИИ-министра.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По данным местных СМИ, премьер-министр страны назначил виртуального помощника "Диэллу" на пост министра госзакупок. Нейросеть, созданная на базе модели Microsoft, получила полномочия контролировать госзакупки для всех 3,1 млн жителей страны. Главная задача алгоритма - борьба с коррупцией. В итоге решение вызвало бурю в парламенте: оппозиция обвинила власть в "политическом цирке" и даже устроила потасовку, забросав зал бутылками и мусором.

Представляем вашему вниманию данное видео: