https://news.day.az/politics/1783606.html Премьер-министр Пакистана поблагодарил Азербайджан Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф поблагодарил Азербайджан за дипломатическую поддержку, оказанную его стране. Как сообщает Day.Az, в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН, наряду с Азербайджаном, он также выразил благодарность Китаю, Турции, Саудовской Аравии, Катару, Ирану, ОАЭ и Генеральному секретарю ООН.
"Мы одержали победу в войне и теперь ищем пути установления мира в нашем регионе", - заявил премьер-министр Пакистана.
