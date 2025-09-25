https://news.day.az/officialchronicle/1783310.html

Президент Ильхам Алиев: К 2030 году около 40 процентов производимой нами энергии будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников

Азербайджан также привлекает крупные инвестиции в возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, ветровая и гидроэнергетика. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.