Азербайджанские депутаты примут участие в заседании в Анкаре
26-27 сентября в Анкаре состоится второе совместное заседание руководителей и членов рабочих групп по межпарламентским связям Азербайджан-Турция, Азербайджан-Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) и Турция-ТРСК под названием "Три государства, одна нация", организованное Великим национальным собранием Турции (ВНСТ).
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
Было отмечено, что в заседании примут участие председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, руководитель рабочей группы по азербайджано-турецким межпарламентским связям Ахлиман Амирасланов, депутаты Джаваншир Фейзиев, Эльдар Гулиев и Анар Мамедов.
В рамках визита запланирован ряд встреч депутатов Милли Меджлиса в ВНСТ.
