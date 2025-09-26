Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Сердар Гурбангулыевич,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Туркменистана - Днем независимости.
Азербайджан и Туркменистан объединяют традиционная дружба, добрососедство и сотрудничество. Уверен, что наши двусторонние отношения будут и впредь развиваться и укрепляться в соответствии с волей наших братских народов, тесно связанных друг с другом общими корнями и национально-духовными ценностями.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Туркменистана - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.
