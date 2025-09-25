Израиль ударил по Сане

Израиль нанес пять ударов по столице Йемена Сане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает источник в местных органах власти.

16 сентября в порту города Ходейда, расположенном на западе Йемена, начался сильный пожар после ударов Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля.

Об атаке Израиля на порт сообщалось днем 16 сентября. По информации источника в местных органах власти, израильские истребители нанесли минимум пять ударов.