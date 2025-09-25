https://news.day.az/world/1783246.html Израиль ударил по Сане Израиль нанес пять ударов по столице Йемена Сане. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает источник в местных органах власти. 16 сентября в порту города Ходейда, расположенном на западе Йемена, начался сильный пожар после ударов Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля. Об атаке Израиля на порт сообщалось днем 16 сентября.
16 сентября в порту города Ходейда, расположенном на западе Йемена, начался сильный пожар после ударов Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля.
Об атаке Израиля на порт сообщалось днем 16 сентября. По информации источника в местных органах власти, израильские истребители нанесли минимум пять ударов.
