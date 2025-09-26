Долгое прощание с нефтью

Автор: Азер Ахмедбейли

Президент США Дональд Трамп, выступая вчера на Генассамблее ООН, назвал "мошенничеством" зеленую энергетику и призвал власти других государств отказаться "от этого зеленого надувательства". Его слова прозвучали резко, но в них есть отражение одной важной тенденции: несмотря на декларации о грядущем триумфе возобновляемых источников энергии, именно нефть по-прежнему остаётся опорой мировой экономики.

В 1848 году, с момента, когда в Баку была пробурена первая нефтяная скважина, в мире началась промышленная добыча нефти, положившая начало эпохе, изменившей экономику и политику всей планеты. С тех пор нефть стала не просто топливом, а фундаментом индустриализации, военной мощи и глобальных финансов. Сегодня всё громче звучат разговоры о скором закате нефтяной эры, но история, начавшаяся почти 180 лет назад, ещё не завершена, и роль нефти в мировой экономической системе до сих пор остаётся архиважной.

Мир сегодня говорит о зелёной энергетике с такой уверенностью, словно нефть уже завтра уйдёт в прошлое. Но даже последние несколько месяцев показывают обратную картину. Международное энергетическое агентство (IEA) констатирует: мировой спрос на нефть продолжает расти, несмотря на ожидания, что его пик вот-вот будет пройден. Крупнейшие компании продолжают инвестировать в новые месторождения, США наращивают число буровых установок. Азербайджан после почти годичного перерыва возобновил экспорт нефти в Индию и одновременно ведёт переговоры о покупке европейских нефтяных активов.

Все эти, и другие факты говорят о том, что уходить со сцены нефть не спешит, продолжая оставаться ключевым элементом мировой экономики и геополитики - слишком много отраслей, интересов и государств завязаны на её существование.

Первая линия обороны нефти - это транспорт и армия. Автомобили можно пересадить на электричество, но у заправки самолётов, танкеров, грузовиков и военных колонн пока альтернативы нет. Здесь нефть остаётся единственным топливом, гарантирующим устойчивость и непрерывность процессов. Но даже если бы завтра авиация чудесным образом перешла на водород, нефть продолжала бы питать химическую промышленность: пластик, лекарства, удобрения, синтетические ткани и так далее, причем перечисленное - это основа повседневной жизни, и пока не видно альтернативных материалов, способных соперничать с нефтепродуктами по цене и объёмам.

Не будем забывать и об инерции инфраструктуры. Миллионы километров трубопроводов, тысячи нефтеперерабатывающих заводов, мировой танкерный флот и автопарк - всё это создано под нефть и живёт десятилетиями. Перестроить такую систему означает потратить триллионы и потерять время, которого у многих стран просто нет. Для них нефть остаётся не просто источником энергии, а входным билетом в индустриализацию.

Есть и не менее важный фактор - геополитический. Проходит десятилетие за десятилетием, и то, что нефть до сих пор является топливом для авиации, международного судоходства и тяжёлого транспорта, превращает её в ключевой элемент геополитических стратегий ведущих держав. Страны, чья мощь основана на углеводородах, не откажутся добровольно от ресурса, превращающего их в центры мировой политики.

США будут говорить о климате, ускорять переход на возобновляемые источники, субсидировать литиевые батареи и водород. Но даже их экономика, основанная на авиации и химической индустрии, будет вынуждена десятилетиями опираться на углеводороды, даже скрывая это за "зелёной" риторикой.

Саудовская Аравия и страны Персидского залива, с одной стороны, делают ставку на инвестиции в "зелёные" проекты, демонстрируя готовность к переменам, а с другой - наращивают добычу, понимая, что спрос сохранится.

Россия и Иран будут до последнего защищать этот порядок, ведь потеря нефти как ресурса глобального значения означала бы передел влияния, на который они не готовы пойти. Китай - крупнейший потребитель нефти - будет маневрировать, параллельно развивая и возобновляемую энергетику, и нефтяные запасы, чтобы не зависеть от одного сценария.

И, наконец, главный аргумент: население планеты к середине века приблизится к десяти миллиардам, спрос на энергию и производные от нефти вырастет кратно, и даже при росте доли возобновляемых источников баланс сохранится. Водород и аккумуляторы пока слишком дороги и зависят от редкоземельных металлов, чтобы всерьез потеснить углеводороды.

"Смерть" нефти больше похожа на политическую декларацию, чем на реальный сценарий, и отказаться от нее в течение ближайших десятилетий вряд ли станет возможно.