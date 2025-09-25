https://news.day.az/world/1783251.html Следующий саммит университетов Евразии пройдет в этой стране Саммит университетов Евразии продолжится в 2026 году и пройдет в Казахстане. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор по глобальным связям Times Higher Education Фил Бейти в ходе саммита в Баку. "Саммит университетов Евразии пройдет в Казахском национальном исследовательском техническом университете имени К. И.
Следующий саммит университетов Евразии пройдет в этой стране
Саммит университетов Евразии продолжится в 2026 году и пройдет в Казахстане.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор по глобальным связям Times Higher Education Фил Бейти в ходе саммита в Баку.
"Саммит университетов Евразии пройдет в Казахском национальном исследовательском техническом университете имени К. И. Сатпаева", - сказал он.
Саммит в Баку собрал представителей ведущих вузов, экспертов и международных организаций для обсуждения перспектив развития высшего образования и научного сотрудничества в регионе.
