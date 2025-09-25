Болельщики столкнулись с проблемой при покупке билетов на матч "Карабах" - "Копенгаген"

Из-за большого интереса болельщиков к билетам на матч "Карабах" - "Копенгаген" в первые часы продаж возникли технические проблемы как на сайте, так и в мобильном приложении, однако они были оперативно устранены.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend руководитель департамента маркетинга и коммуникаций футбольного клуба "Карабах" Анар Гаджиев.

По его словам, в момент старта продаж наблюдалась определенная перегрузка системы. "Проблема была устранена в кратчайшие сроки, и платформа iTicket.az продолжила работу в полном объеме", - отметил он.

"Хотим подчеркнуть, что продажа билетов осуществляется исключительно через платформу iTicket.az, и все наши болельщики пользуются системой на равных условиях. Благодаря системе электронной очереди обеспечен справедливый процесс покупки. Мы высоко ценим интерес наших болельщиков и благодарим каждого за поддержку", - добавил представитель клуба.

Напомним, что билеты на матч "Карабах" - "Копенгаген", который состоится 1 октября в 20:45, можно приобретать только через мобильное приложение iTicket.az.