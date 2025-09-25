https://news.day.az/world/1783262.html Гросси будет баллотироваться на пост генсека ООН Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует баллотироваться на должность генерального секретаря ООН в 2026 году. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, он подтвердил намерение участвовать в гонке на полях "Мировой атомной недели".
Гросси будет баллотироваться на пост генсека ООН
Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует баллотироваться на должность генерального секретаря ООН в 2026 году.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, он подтвердил намерение участвовать в гонке на полях "Мировой атомной недели".
"Да, собираюсь", - сказал Гросси, отвечая на вопрос журналиста.
Он добавил, что рассчитывает на всеобщую поддержку.
