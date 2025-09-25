Массовые сокращения пройдут в Bosch

Немецкая компания Bosch намерена сократить "пятизначное число" рабочих мест.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters.

"Немецкий поставщик автомобильной промышленности Robert Bosch планирует расширить программу повышения эффективности и сократить дополнительное "пятизначное число" рабочих мест", - указано в материале.

Указывается, что в прошлом месяце гендиректор концерна Bosch Штефан Хартунг заявил, что на фоне ограниченного спроса компании придется бороться "за каждый цент". В связи с этим он предположил необходимость структурных изменений и прогнозировал рост доходов фирмы на 2% с показателя €90,5 млрд прошлого года.