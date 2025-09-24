Али Асадов встретился с председателем Народной скупщины Сербии

24 сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с председателем Народной скупщины Республики Сербия Аной Брнабич, находящейся с официальным визитом в нашей стране.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров, на встрече было выражено удовлетворение развитием отношений стратегического партнёрства между Азербайджаном и Сербией.

Отмечалось, что между Азербайджаном и Сербией налажен активный политический диалог, подчеркнута взаимная поддержка, оказываемая странами друг другу в рамках международных организаций, особенно в вопросах территориальной целостности и суверенитета.

Была высоко оценена роль межпарламентского сотрудничества в развитии межгосударственных отношений. Говорилось о том, что между двумя странами ведется плодотворное сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках международных парламентских платформ.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Сербией в торгово-экономической, инвестиционной, нефтегазовой сферах, в "зелёной" энергетике, транспортной, гуманитарной и других областях.