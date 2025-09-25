В США заявили о консультациях с официальными лицами Турции по теме Азербайджана и Армении

Я регулярно получаю консультации в связи с Азербайджаном от официальных лиц Турции.

Как передает Day.Az, об этом заявил специальный представитель президента США Стив Уиткофф в ходе своего выступления на панели в рамках ежегодного саммита "Конкордия".

Он отметил, что через посла США в Турции Тома Баррака он узнаёет мнение министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и главы Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына по темам, связанным с Азербайджаном, Арменией и Украиной.

"Например, я звоню Тому и спрашиваю, каково мнение Ибрагима Калына по этому вопросу? Могу привести много подобных примеров. Поддержание таких контактов мне рекомендовано администрацией Трампа", - заявил Уиткофф.