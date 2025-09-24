https://news.day.az/sport/1783024.html Ливерпуль определился с заменой травмированного Леони "Ливерпуль" внесет Федерико Кьезу в заявку на Лигу чемпионов после тяжелой травмы Джованни Леони, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, защитник, перешедший из "Пармы", в дебютном матче против "Саутгемптона" (2:1) получил разрыв крестообразных связок колена и выбыл до конца сезона.
Ливерпуль определился с заменой травмированного Леони
"Ливерпуль" внесет Федерико Кьезу в заявку на Лигу чемпионов после тяжелой травмы Джованни Леони, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, защитник, перешедший из "Пармы", в дебютном матче против "Саутгемптона" (2:1) получил разрыв крестообразных связок колена и выбыл до конца сезона.
Кьеза пропустил стартовый тур группового этапа с "Атлетико" (3:2), однако сможет быть зарегистрирован благодаря изменениям в регламенте. С сезона-2025/2026 клубы получили право один раз заменить травмированного игрока. В текущем сезоне итальянский нападающий провел пять матчей, забив гол и сделав две голевые передачи.
