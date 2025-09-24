Азербайджан и китайская компания BYD обсудили возможности сотрудничества

Обсуждены перспективы сотрудничества между министерством экономики Азербайджана и китайской компанией BYD.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министра экономики Микаила Джаббарова в "X".

"В ходе встречи с генеральным директором департамента коммерческих транспортных средств китайской компании BYD Тянь Чуньлуном были обсуждены новые возможности делового партнерства с нашей страной, перспективы сотрудничества в области обмена опытом и знаниями. Мы подчеркнули важность инвестирования в новые производственные площади в развитии цепочки добавленной стоимости. Также мы рассмотрели ход реализации проекта локализации производства электробусов в Сумгайытском промышленном парке и цели на предстоящий период", - говорится в публикации.