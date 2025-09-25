Первая леди Мехрибан Алиева приняла участие в специальной сессии в рамках Генеральной Ассамблеи ООН

24 сентября в Нью-Йорке в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была организована специальная сессия под названием "Глобальное движение за улучшение выживаемости и уменьшение страданий детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями" (Global Movement to Improve Survival and Reduce Suffering for Children with Cancer and Other Catastrophic Diseases).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии, организованном Республикой Узбекистан и Всемирной организацией здравоохранения, приняли участие Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Сначала было сделано совместное фото.

Одна из организаторов мероприятия - первая леди Республики Узбекистан Зироатхон Мирзиёева и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказали об актуальности сегодня во всем мире темы, вынесенной на повестку дня специальной сессии.

Первая леди Турции Эмине Эрдоган и другие спикеры также высказали свое мнение по теме.

Было отмечено, что главная цель организации сессии - привлечь внимание мировой общественности к этой глобальной проблеме, напомнить людям об ее опасности. Актуальность проблемы возрастает из года в год. Согласно статистике, ежегодно в мире около 200 тысяч детей заболевают раком, половина из них умирает.

Мероприятие продолжилось панельными заседаниями.