Сегодня отношения между Азербайджаном и Великобританией вступили в качественно новый этап.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиндж Фаталиева в ходе Первого Азербайджано-британского политического диалога, прошедшего в Университете ADA.

"Прежде всего, я хотела бы искренне поблагодарить организаторов этой важной конференции за создание значимой платформы для диалога. Это прекрасная возможность оглянуться на пройденный путь и задуматься о перспективах дальнейшего сотрудничества.

Сегодняшние дискуссии будут способствовать укреплению доверия и взаимопонимания между Азербайджаном и Великобританией. Одновременно это важный вклад в формирование новых подходов к региональной и глобальной безопасности в то время, когда мир сталкивается со стремительными трансформациями и сложными вызовами. Великобритания всегда была одним из важнейших партнёров Азербайджана в Европе. Наше сотрудничество прошло через несколько этапов и сегодня достигает новых вершин", - сказала она.

С. Фаталиева напомнила, что в первые годы независимости Азербайджана Великобритания сыграла ведущую роль.

"В тот период, когда Азербайджан был ещё молодым и уязвимым государством, британские инвестиции обеспечили не только финансовую поддержку, но и политическое доверие. Эти ранние вложения стали показателем веры в потенциал Азербайджана и открытым выражением солидарности. Эта поддержка дала мощный импульс развитию нашей экономики и заложила основу долгосрочного двустороннего партнёрства. Сегодня наши отношения вступили в качественно новый этап. Накануне этой конференции Великобритания официально объявила о повышении уровня отношений с Азербайджаном до уровня стратегического партнёрства", - отметила депутат.

С. Фаталиева сказала, что согласно заявлению Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании, министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивена Даути объявил об этом решении во время своего официального визита в Баку.

"В заявлении отмечалось, что визит Даути "подтверждает приверженность Великобритании укреплению отношений с Азербайджаном и ещё раз подтверждает признание Азербайджана одним из наиболее стратегически важных партнёров Великобритании на Южном Кавказе". Это решение имеет большое символическое и практическое значение. Оно показывает, что сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией - это не только наследие прошлого, но и партнёрство, уверенно устремлённое в будущее", - сказала она.

Далее, депутат отметила, что Великобритания по-прежнему остаётся крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане.

"За годы независимости общий объём британских инвестиций превысил 30 миллиардов долларов. Эта последовательная вовлечённость создала устойчивую экономическую основу и укрепила двусторонние отношения. Однако стратегическое партнёрство Азербайджана и Великобритании далеко не ограничивается энергетикой. В него входят сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики, охраны окружающей среды, образования и развития человеческого капитала. Наши страны вместе вносят вклад в решение глобальных вызовов, таких как изменение климата, безопасность и устойчивое развитие", - добавила С. Фаталиева.

Она отметила, что сотни азербайджанских студентов учатся в британских университетах, расширяются совместные культурные и академические инициативы.

"Контакты между людьми не менее важны, чем нефтепроводы или газовые коридоры. Они обогащают общества и обеспечивают устойчивость нашего партнёрства", - сказала депутат.

С. Фаталиева подчеркнула, что регулярные межпарламентские обмены, визиты на высоком уровне и консультации между внешнеполитическими ведомствами укрепляют взаимное доверие и расширяют стратегическую повестку сотрудничества.

Далее, говоря об экологической политике, С. Фаталиева отметила, что в XXI веке безопасность уже невозможно рассматривать исключительно через военные или политические призмы. Экологические вызовы столь же критичны. Азербайджан полностью разделяет этот взгляд.

"Мы объявили освобождённые от оккупации территории "Зоной зелёной энергетики". В Карабахе и Восточном Зангезуре уже строятся солнечные и гидроэлектростанции. Только в 2024 году в национальную энергосистему было добавлено более 200 мегаватт возобновляемых мощностей. Наша цель ясна: к 2030 году довести долю возобновляемой энергии до 30% в национальном энергобалансе. В 2024 году Азербайджан был избран страной-хозяйкой COP29. Это не только признание наших достижений в области экологической политики, но и доказательство того, что мир видит в Азербайджане мост между развитыми и развивающимися странами в сфере климатической дипломатии.

Мы высоко ценим опыт Великобритании в области возобновляемой энергетики, водородных технологий и "умных" экологических решений. Расширение сотрудничества в этих сферах стало новым стратегическим измерением нашего партнёрства. Вместе мы можем показать пример того, как традиционное энергетическое сотрудничество превращается в "зелёный альянс", отвечающий вызовам завтрашнего дня", - отметила она.

Говоря о новых возможностях для сотрудничества на Южном Кавказе, С. Фаталиева отметила, что сегодня Азербайджан выступает гарантом стабильности на Южном Кавказе.

"В прошлом регион воспринимался как зона затяжных конфликтов и неопределённости. Но последние годы открыли новую страницу. Восстановление территориальной целостности Азербайджана после 44-дневной Отечественной войны 2020 года и последовавшие антитеррористические мероприятия 2023 года положили конец многолетнему источнику нестабильности. Эти события не только подтвердили суверенитет Азербайджана, но и создали реальные условия для начала мирного процесса. Главный приоритет нашей страны ясен: превратить Южный Кавказ из зоны конфликтов в зону сотрудничества. Это видение стабильного, взаимосвязанного и процветающего региона. Это важно не только для устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией, но и для всей Евразии, так как создаёт безопасную среду для сотрудничества и интеграции. Иными словами, мир на Южном Кавказе напрямую связан со стабильностью в Европе, Центральной Азии и даже на Ближнем Востоке", - сказала она.

Депутат подчеркнула, что внешняя политика Азербайджана строится на прагматизме, балансе и многовекторности.

"Это позволяет нам быть надёжным партнёром как для Запада и Востока, так и для Глобального Юга. Мы активно участвуем в переговорах, инициируем двусторонние и трёхсторонние встречи, выступаем за открытие транспортных маршрутов и коридоров. Это не только логистика, но и построение мостов доверия, создание возможностей для торговли, инвестиций и интеграции. Наша приверженность глобальному миру и безопасности также проявляется в участии Азербайджана в международных миссиях. Мы участвовали в миротворческих операциях, наши вооружённые силы продемонстрировали готовность разделять ответственность за глобальную безопасность. Азербайджан активно поддерживает международные усилия по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Мы твёрдо убеждены: региональная безопасность неотделима от глобальной. Южный Кавказ может показаться географически удалённым от некоторых мировых центров, но его стабильность напрямую влияет на Европу, Ближний Восток и Центральную Азию. В этом смысле роль Азербайджана выходит далеко за рамки региона", - сказала она.

С. Фаталиева отметила, что сегодня Южный Кавказ вступает в новую эпоху.

"Восстановив территориальную целостность и предложив подлинную мирную повестку, Азербайджан готов сыграть центральную роль в построении устойчивой стабильности и сотрудничества. Наше стратегическое партнёрство с Великобританией - яркий пример того, чего можно достичь на основе взаимного доверия и общего видения. Оно объединяет энергетику и экологию, образование и культуру, политический диалог и безопасность. И самое главное - показывает, что, объединяя усилия, наши страны могут внести вклад не только в безопасность Южного Кавказа, но и в стабильность и процветание всего мира. Я уверена, что эта конференция ещё больше углубит наше сотрудничество и станет важным шагом к более безопасному, "зелёному" и устойчивому будущему - для наших стран, нашего региона и всей международной общественности", - добавила она.